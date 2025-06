San Vito sogna di riaprire il cinema | Aiutateci | servono 10mila euro

San Vito sogna di tornare a vivere il fascino del grande schermo, come nel celebre Cinema Paradiso. La sala, chiusa da troppo tempo, aspetta di rinascere grazie al cuore della comunità e a un sostegno fondamentale: il vostro contributo. Per riaprire le porte e ridare vita a questa meravigliosa tradizione, servono almeno 10mila euro. Insieme, possiamo realizzare questo sogno e riportare il cinema al centro di San Vito.

Come un nuovo cinema Paradiso. In realtà a San Vito la sala c’è già, ma è chiusa da tanti, troppi anni. Per tornare a vedere film e a organizzare eventi nel vecchio cinema della parrocchia servono soldi. E non pochi. "Occorrono almeno 10mila euro per fare i lavori necessari per poter riutilizzare la sala. Ma siamo sulla strada giusta", dice Giuseppe Mazzotti, presidente della Pro Loco di San Vito e figlio di Umberto, lo storico ex presidente di Banca Malatestiana, scomparso nel 2009. Per riaprire il vecchio cinema parrocchiale, chiuso da oltre 40 anni (e attualmente utilizzato come magazzino delle Caritas di San Vito e Santarcangelo) la Pro Loco ha lanciato una raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it