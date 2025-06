San Vincenzo | Spiaggia per cani respinto il ricorso degli ex gestori Il sindaco | L’azione del Comune legittima e trasparente

San Vincenzo supera un altro ostacolo nella tutela dei propri spazi pet-friendly: il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’azione del Comune e di San Vincenzo Servizi, respingendo il ricorso degli ex gestori della spiaggia per cani. Una vittoria che dimostra come l’amministrazione locale agisca sempre con trasparenza e nel rispetto delle normative, garantendo a tutti i cittadini e ai loro amici a quattro zampe un ambiente sicuro e accogliente.

"L'appello è infondato nel merito e deve essere respinto". A scriverlo, nella sentenza pubblicata lo scorso 20 giugno, sono i giudici della Settima sezione del Consiglio di Stato, che hanno respinto il ricorso presentato contro il Comune di San Vincenzo e l'azienda speciale San Vincenzo Servizi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

