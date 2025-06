San Venanzo Marianeschi resta Antolini lascia | Meritate il meglio

San Venanzo e Marianeschi, due storie di passione e rinascita, si dividono dopo una stagione intensa. Il centrocampista, simbolo di determinazione, ha contribuito in modo decisivo alla promozione in Eccellenza, tornando più forte di prima. Ora, mentre lui si prepara a nuove sfide, il club saluta con rispetto un’icona che merita il meglio. La squadra si prepara a voltare pagina, certi che il futuro riserverà grandi soddisfazioni.

Una conferma pesante e una partenza in Eccellenza, in casa San Venanzo. La conferma che sposta è quella del centrocampista Francesco Marianeschi (89), colpo grosso della scorsa estate, costretto a saltare per infortunio gran parte della scorsa stagione. Marianeschi è rientrato proprio nello spareggio contro il Foligno che ha spalancato le porte dell’Eccellenza ai biancazzurri. Non vestirà invece la maglia biancazzurra nella prossima stagione il difensore Elia Antolini (98) che lascia il club per motivi personali. Antolini ha voluto salutare società e tifosi: "San Venanzo avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Venanzo, Marianeschi resta. Antolini lascia: "Meritate il meglio"

In questa notizia si parla di: marianeschi - antolini - venanzo - lascia

PROMOZIONE B – La Ducato sconfitta a San Venanzo con qualche recriminazione.

San Venanzo, Marianeschi resta. Antolini lascia: "Meritate il meglio" - La conferma che sposta è quella del centrocampista Francesco Marianeschi (89), colpo grosso della scorsa estate, costretto a sal ... Come scrive lanazione.it

San Venanzo trionfa 2-0 contro Foligno e vola in Eccellenza - MSN - ha assistito all’apoteosi del San Venanzo, deluso per il risultato di ieri ma ancora in gioco per il ritorno in Eccellenza. Segnala msn.com