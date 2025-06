San Siro la tegola del ministro Giuli | Verifica sul vincolo sul secondo anello potrebbero essere già passati 70 anni

Il futuro di San Siro si tinge di nuovi interrogativi. Durante un’interrogazione in Senato, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha aperto uno spiraglio, suggerendo che i vincoli sul secondo anello, ormai prossimo ai 70 anni, potrebbero essere superati. Una mossa che ufficialmente lascia aperte molte possibilità per il destino dello storico stadio milanese. Ma cosa cambierà realmente? La risposta potrebbe riscrivere le sorti di un simbolo del calcio e dell’architettura italiana.

Milano – La mossa che non ti aspetti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, rispondendo in Senato a un’interrogazione di Elena Sironi del M5S, fa capire che la partita per il futuro dello stadio di San Siro non è ancora chiusa né sul fronte del vincolo sul secondo anello che quest’anno compie 70 anni né su quello di un vincolo storico-relazionale perché “l’eventuale alienazione dello stadio non precluderebbe la possibile apposizione del suddetto vincolo qualora se ne ravvisassero le condizioni”. San Siro, l’ultima mossa: "Il vincolo? È già scattato. Stop alla vendita ai club" Giuli parte in contropiede, mentre si aspetta che il Comune, proprietario del Meazza, concluda la cessione dello stadio e dell’area limitrofa a Milan e Inter entro il prossimo 31 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it