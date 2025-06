San Salvatore Telesino La Fazia FI | Necessario intervento per le strade provinciali

La sicurezza sulle strade di San Salvatore Telesino è a rischio: buche e dissesti mettono in pericolo chiunque le percorra. Per questo, ho inviato una richiesta ufficiale alla Provincia di Benevento e al sindaco Fabio Romano affinché intervengano con urgenza. Solo con un intervento tempestivo potremo garantire condizioni più sicure per automobilisti, ciclisti e pedoni, perché la tutela della comunità passa anche dalla cura delle sue strade.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho trasmesso alla Provincia di Benevento e al sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, una richiesta formale affinché si intervenga con urgenza sulla manutenzione delle strade provinciali che attraversano il territorio di San Salvatore Telesino, oggi in condizioni di degrado avanzato. Buche, avvallamenti e manto stradale sconnesso rappresentano un pericolo concreto per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, oltre a costituire un elemento di forte penalizzazione per l’immagine e la vivibilità del nostro comune. Una richiesta che arriva dopo molteplici sollecitazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, La Fazia (FI): “Necessario intervento per le strade provinciali”

In questa notizia si parla di: salvatore - telesino - strade - provinciali

San Salvatore Telesino, giovane denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale - Un giovane di 19 anni di San Salvatore Telesino è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

San Salvatore Telesino, La Fazia (FI): “Necessario intervento per le strade provinciali”; Telese, Lombardi: Ripartono lavori sulla provinciale 113; Muore cadendo dal tetto, comunità sotto shock: oggi i funerali in paese.

Valle Telesina, bombe d'acqua e grandine: allagamenti in strada e negli scantinati - Il Mattino - Dopo l'emergenza scattata ieri nell'area tra San Marco dei Cavoti e Pago Veiano, la spia dell'allarme maltempo si è accesa in valle Telesina e nei dintorni, dove si sono abbattute bombe d'acqua ... Segnala ilmattino.it

Valle Telesina, Fusco (Cia): «Bomba d'acqua e grandine, preoccupati per i nostri vigneti» - Il Mattino - Cresce la preoccupazione in valle Telesina dopo il violento nubifragio e la pesante grandinata che hanno interessato alcuni centri, in particolare San Salvatore Telesino. Secondo ilmattino.it