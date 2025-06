San Pio da Pietrelcina sarà compatrono del comune di San Giovanni Rotondo

San Pio da Pietrelcina, venerato come compatrono di San Giovanni Rotondo, rappresenta un simbolo di fede, speranza e solidarietà per tutta la comunità. La recente delibera comunale segna un passo importante nel celebrare il suo intenso legame con la città, rafforzando il patrimonio spirituale e culturale che unisce cittadini e fedeli. Questo riconoscimento eterno testimonia l’amore della comunità per il santo frate e il suo esempio di dedizione e umiltà, un’eredità destinata a durare nel tempo.

Una data che resterà nella storia civile e spirituale della città di San Giovanni Rotondo. Con la delibera n. 149 del 23 giugno 2025, la Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio del procedimento volto a proclamare San Pio da Pietrelcina compatrono del Comune, accanto al già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: pietrelcina - compatrono - comune - giovanni

