San Giuliano Terme | la riqualificazione della piscina supera l’esame ministeriale

San Giuliano Terme festeggia un importante traguardo: la riqualificazione della piscina comunale supera brillantemente l'esame ministeriale. Dopo un accurato sopralluogo, i tecnici del Ministero “Sport e Salute” hanno riconosciuto la qualità e la conformità dei lavori, confermando l'impegno della comunità nel migliorare le strutture sportive. Un risultato che testimonia il valore di una gestione attenta e dell’investimento dedicato al benessere dei cittadini. La riqualificazione è ufficialmente approvata e pronta a offrire nuove opportunità di sport e socialità .

San Giuliano Terme (PI), 27 giugno 2025 – Si è concluso con esito positivo il sopralluogo ispettivo condotto la scorsa settimana presso il cantiere della piscina comunale di San Giuliano Terme dai tecnici del Ministero facenti parte del servizio "Sport e Salute". La commissione ispettiva, composta da tre architetti ministeriali, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori, oltre ad altre figure tecniche di supporto, ha visionato l'intero cantiere verificando la rispondenza progettuale e l'andamento dei lavori. Gli ispettori ministeriali hanno attestato che "i lavori sono attualmente in esecuzione" e che "i lavori eseguiti sono conformi al progetto", sottolineando come "non si rilevano criticitĂ ". 🔗 Leggi su Lanazione.it