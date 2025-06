San Giovanni. Le Liste Civiche temono la maxi rotatoria tra i due ponti.

Domani a San Giovanni si svelerà "Il Cerchio Imperfetto", un’opera di Mauro Staccioli posta nella rotatoria del Ponte Ipazia, grazie alla generosa sponsorizzazione di Dario Cecchini. Tuttavia, le liste civiche temono che questa nuova installazione possa riaccendere il dibattito sulla maxi rotatoria tra i due ponti, alimentando preoccupazioni di traffico e sicurezza. La questione rimane aperta: quale sarà il futuro di questo importante snodo cittadino?

Arezzo, 27 giugno 2025 – Domani a San Giovanni sarà inaugurato "Il Cerchio Imperfetto", l'opera dell'artista Mauro Staccioli che ha trovato posto all'interno della rotatoria del Ponte Ipazia, grazie alla sponsorizzazione dell'imprenditore Dario Cecchini. I civici hanno preso spunto da questa nuova iniziativa per paventare quello che è, a loro dire, un rischio da scongiurare, ovvero la possibilità che torni d'attualità il progetto della maxi rotatoria tra i due punti, che accese il dibattito politico durante la legislatura Viligiardi. “A caval donato non si guarda in bocca, recita un vecchio proverbio - hanno sottolineato le Liste Civiche Sangiovannesi - Ed è il caso della nuova scultura dell’ artista Staccioli, donata da un imprenditore ( il macellaio-poeta Cecchini) che da poco si è insediato nella nostra città e al quale vanno i ringraziamenti per il bel gesto nei confronti della nostra comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it