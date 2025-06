San Cirillo d'Alessandria, patrono della dottrina cristiana celebrato il 27 giugno, fu un teologo e patriarca che, con fermezza e sapienza, difese i dogmi fondamentali del Cristianesimo. Nato in una famiglia influente, dedicò la vita alla lotta contro l'eresia nestoriana, contribuendo a consolidare l'unità della fede. La sua figura rimane un esempio di dedizione e coraggio nella storia della Chiesa. La sua difesa della dottrina ortodossa...

Chi era San Cirillo d'Alessandria?. San Cirillo nacque in una famiglia cristiana influente e ricevette un'educazione approfondita nelle Scritture e nella filosofia greca. Divenne patriarca di Alessandria nel 412 d.C., succedendo a suo zio Teofilo. Durante il suo patriarcato, San Cirillo si distinse per la sua opposizione all'eresia nestoriana, che negava l'unione delle nature divina e umana in Cristo. La sua difesa della dottrina ortodossa culminò nel Concilio di Efeso del 431 d.C., dove fu proclamato il titolo di "Theotokos" per Maria, affermando così la natura divina di GesĂą fin dalla nascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net