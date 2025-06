San Benedetto il sindaco Spazzafumo sfiducia il suo vice e assessore Tonino Capriotti | in Comune si apre una stagione politica difficile

San Benedetto si trova al centro di un’attesa tensione politica, con il sindaco Antonio Spazzafumo che ha sfiduciato il suo vice e assessore Tonino Capriotti, aprendo una fase incerta per l’amministrazione comunale. Un gesto che porta con sé ripercussioni significative e pone le basi per un futuro ricco di sfide da affrontare insieme. La città ora si domanda: quale direzione prenderà questa difficile stagione politica?

SAN BENEDETTO - Si apre ufficialmente una stagione amministrativa problematica per il Comune di San Benedetto. Questa mattina il sindaco Antonio Spazzafumo ha sfiduciato l'assessore - e vice.

Spazzafumo, crisi aperta: ora si gioca il futuro dell’amministrazione. Si lavora a una mozione di sfiducia - Da destra il retroscena: «Se cade l'amministrazione il sindaco si candiderà con Ricci» ... Si legge su lanuovariviera.it