samuel torna con maree tra club culture e songwriting esistenziale

Samuel torna a farci vibrare con "Maree", un album che fonde club culture, elettronica e songwriting esistenziale, dipingendo paesaggi sonori ispirati dal mare. Un nuovo capitolo solista, realizzato con l’etichetta indipendente Asian Fake, capace di mescolare potenza e poesia in un viaggio musicale intenso e visionario. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle sue onde sonore, perché questa avventura è solo all'inizio.

Milano, 27 giu. (askanews) - Ci sono tutta la potenza dell'elettronica e della tecno, ma anche la poesia visionaria che prende ispirazione dal mare nell'ultimo album di Samuel. Maree segna un nuovo capitolo solista per l'artista, che per la prima volta è affiancato dall'etichetta indipendente Asian Fake. "Allora questo disco nasce come terzo episodio di un mio viaggio da solista in cui affronto come prima istanza il mondo del pop. Essendo un cantante la cosa più pop che ho è la voce e quindi tutto si concentra sullo sviluppo e l'espressività della mia voce. Poi passiamo attraverso la pandemia e quindi diventa tutto più intimista, ci chiudiamo in casa, io in studio e scrivo un album più cantautorale, che va a toccare delle dinamiche più intime, nebbiose.