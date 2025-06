Samuel | giuste proteste per nozze di Bezos a Venezia ma non basta

Samuel, leader dei Subsonica, riflette sull’amore per Venezia e sulle recenti proteste legate al matrimonio di Bezos. In un contesto di fermento culturale e sociale, il musicista sottolinea l’importanza di restituire ai veneziani spazi vitali per vivere la loro città, più che concentrarsi esclusivamente sulle polemiche. Per Samuel, il cuore di Venezia si difende con azioni concrete: perché il vero valore di una città sta nella qualità della vita dei suoi abitanti.

Milano, 27 giu. (askanews) - In occasione dell'uscita del suo nuovo album solista Maree, Samuel, storico leader dei Subsonica, parla di Venezia, città in cui si è trasferito e in cui ha scritto questo disco. Ama la città e la rispetta e del matrimonio dell'anno di Bezos dice: giuste le proteste, ma il punto è che bisogna ridare degli spazi ai veneziani e far vivere la città. "Più che analizzare Besos che adesso fa ovviamente tanta notizia perché si è creata una cosa grande, c'è da analizzare che cosa è successo Venezia negli anni. Venezia credo sia stato il luogo che ha inventato il turismo già nel settecento; quindi più che un evento spot come questo matrimonio ma come ce ne sono stati moltissimi altri, c'è da analizzare quanto Venezia deve ritornare a dare degli spazi ai veneziani, a far vivere chi è nato, chi è cresciuto e chi vuole restare in quella città, a dargli la possibilità di vivere bene in quella città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Samuel: giuste proteste per nozze di Bezos a Venezia, ma non basta

