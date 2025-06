Samsung in difficoltà nel mercato globale degli smartwatch | fuori dal podio nel Q1 2025

Nel panorama degli smartwatch, Samsung si trova a un bivio: nel primo trimestre del 2025, la casa sudcoreana scivola al quarto posto a livello globale, superata da Huawei, Xiaomi e Apple. Un colpo duro per il colosso tech, che mette in discussione le sue strategie di mercato e apre nuovi scenari competitivi. Sarà interessante scoprire come Samsung reagirà a questa sfida e quali innovazioni presenterà per riconquistare la vetta.

Samsung scende al quarto posto nel mercato globale degli smartwatch e smart band, superata nettamente da Huawei, Xiaomi e Apple. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung in difficoltà nel mercato globale degli smartwatch: fuori dal podio nel Q1 2025

In questa notizia si parla di: samsung - mercato - globale - smartwatch

Cresce del 10% il mercato mondiale dei dispositivi indossabili; Il mercato degli smartwatch nel 2024: Cina al vertice, Apple in calo e Samsung cresce; Apple guida le vendite smartphone del mercato globale nel primo trimestre 2025.

Mercato degli smartwatch in calo: Apple crolla, Samsung cresce e Huawei vola - Nonostante l’incremento, Samsung ha chiuso l’anno al terzo posto nel mercato globale degli smartwatch, con una quota del 9%. Lo riporta msn.com

Smartwatch, mercato dominato da Apple e Samsung ma la concorrenza cresce - Apple e Samsung continuano a dominare il mercato globale degli smartwatch ma la concorrenza continua a crescere. Da macitynet.it