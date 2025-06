Sammontana conquista gli Usa il Barattolino sbarca a New York Ecco l’icona del gelato italiano

Sammontana conquista gli Stati Uniti: il celebre Barattolino sbarca a New York, portando con sé l’autentica dolcezza del gelato italiano. Un simbolo di tradizione, allegria e ricordi condivisi che ora si prepara a incantare il pubblico americano, raccontando la magia di un’estate all’italiana. È l’inizio di un’avventura globale, pronta a stupire i palati oltre oceano e a far conoscere al mondo le eccellenze del nostro Belpaese.

Empoli, 27 giugno 2025 – Ci sono oggetti che, più di altri, racchiudono l’identità del Belpaese. Il Barattolino Sammontana è tra questi. Non un semplice contenitore di gelato, ma una promessa d’estate, una memoria condivisa, la spensieratezza. Il sorriso. E ora quell ’icona varca l’oceano, pronta a raccontare agli Usa la dolcezza tutta nostrana dei “Gelati all’italiana”. Sammontana Italia annuncia con orgoglio l’arrivo del Barattolino negli States: un debutto ambizioso per rafforzare il piano di sviluppo del gruppo per i mercati del Nord America. Prima tappa New York, la città che più di tutte rappresenta l’incontro tra culture. 🔗 Leggi su Lanazione.it