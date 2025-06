Sam ha un principio d’accordo con gli azzurri, che però devono mettere 35 milioni sul piatto. Beukema, il padre incontra Manna. Possibile un rilancio del Napoli.

Il Napoli si muove con determinazione sul calciomercato, puntando a rinforzare la rosa con grandi nomi come Beukema e Ndoye. Nonostante le sfide economiche e le trattative in corso, il club partenopeo mantiene alta l’attenzione sui talenti più ambiti, tra cui Chiesa e Lang. La strategia di De Laurentiis e Antonio Conte è chiara: rafforzare la squadra per affrontare al meglio la prossima stagione, anche se alcune piste potrebbero sfumare.

Beukema aspetta il Napoli. Il tutto a prescindere da quello che accadrà per Dan Ndoye. Che il Napoli li voglia entrambi e siano tra le priorità elencate a De Laurentiis da Antonio Conte è cosa certa. Che i 50 milioni al momento richiesti per lo svizzero siano ritenuti eccessivi dal club partenopeo, che nel frattempo ha messo le mani su Lang del Psv e tratta pure Chiesa con il Liverpool, altrettanto. Ma se pure dovesse sfumare la pista svizzera all’ombra del Vesuvio, così non sarebbe per Beukema: a confermarlo l’incontro tra il diesse azzurro Manna e il padre di Beukema andato in scena a Milano mercoledì sera, appuntamento utile per confermare come da parte del difensore del Bologna il Napoli resti una priorità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net