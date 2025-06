Salvini | La Salis non può fare la maestra Il pm chiede l’archiviazione | è diritto di critica

La vicenda giudiziaria che coinvolge Matteo Salvini e Ilaria Salis mette in luce questioni delicate di diritto di critica e libertà di espressione. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di diffamazione nei confronti del leader della Lega, sottolineando l’importanza di distinguere tra opinioni e false informazioni. Un caso che solleva interrogativi fondamentali sulla tutela della reputazione e il limite tra critica politica e diffamazione.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per il segretario della Lega Matteo Salvini accusato di diffamazione dall'europarlamentare Ilaria Salis. Nella denuncia del luglio 2024, l'ex maestra lamentava "un grave danno alla mia reputazione" realizzato attraverso la diffusione di "false informazioni" nel periodo in cui era detenuta in Ungheria. In particolare, il riferimento è a una nota del Carroccio del 31 gennaio 2024 in cui si fa riferimento all'assalto di un banchetto della Lega avvenuto il 18 febbraio del 2017, fatti per cui "è finita a processo". Parole condivise dal ministro e vicepremier Salvini che sottolineava come "è assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvini: “La Salis non può fare la maestra”. Il pm chiede l’archiviazione: è diritto di critica

"Non diffamò la Salis". Pm chiede l'archiviazione per Salvini - La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano per Salvini apre un dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti del linguaggio politico.

