Salvati trentasei animali selvatici Abbattuti tredici cinghiali ammalati

Ieri, la Polizia Provinciale di Lodi ha messo in campo un impegno straordinario per la tutela della fauna locale. Con operazioni tempestive e controlli rigorosi, sono stati salvati 36 animali selvatici e abbattuti 13 cinghiali affetti da peste suina. Questi numeri testimoniano la dedizione delle forze dell’ordine nel preservare l’equilibrio naturale e garantire una gestione responsabile della caccia, ponendo le basi per un futuro più sostenibile.

Sono stati 24 i controlli sui cacciatori effettuati con tempestivitĂ (5 i sanzionati), 67 gli animali selvatici coinvolti nelle varie attivitĂ (36 dei quali salvati), 96 gli interventi di controllo e ricerca sui cinghiali (13 quelli abbattuti perchĂ© affetti da peste suina), 19 quelli sui piccioni, 14 sui daini e 15 sui lupi. Sono questi i numeri delle operazioni effettuate nel primo semestre del 2025 dalla Polizia Provinciale di Lodi, che ieri nella Sala dei Comuni ha festeggiato il suo 29° anniversario. Un appuntamento che mancava da tempo e che ha coinvolto le principali autoritĂ del territorio lodigiano, venute ad omaggiare il corpo di Polizia creato nel 1996 quando presidente della Provincia di Lodi era l’attuale deputato ed ex ministro Lorenzo Guerini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvati trentasei animali selvatici. Abbattuti tredici cinghiali ammalati

