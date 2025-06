Salute dei laghi lombardi? Secondo Goletta meglio del 2024 ma non ovunque Ecco promossi e bocciati

La salute dei laghi lombardi si distingue nel panorama nazionale, registrando un lieve miglioramento rispetto al 2024, ma ancora lontana dai livelli del 2023. Nonostante alcuni segnali positivi, le concentrazioni di inquinanti fecali persistono in molte aree, sollevando preoccupazioni sulla tutela di questi preziosi ecosistemi. Ecco i dettagli dell’ultima edizione di Goletta dei Laghi, che evidenzia promossi e bocciati tra i bacini lombardi.

Milano, 27 giugno 2025 - La salute delle acque dei laghi lombard i? Un lieve miglioramento rispetto al 2024 ma non rispetto al 2023, restano elevate le concentrazioni di inquinanti di origine fecale in numerosi punti di prelievo. Questo è il quadro che emerge dai dati della 20esima edizione di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in difesa dei bacini lacustri italiani. I prelievi sono stati realizzati dal 10 al 19 giugno.

