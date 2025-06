Saliou Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers! L’azzurro resterà in Europa

Saliou Niang ha realizzato un sogno: scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers, il talento di origini senegalesi e già in nazionale italiana, seguirà comunque la sua strada in Europa. Con questa importante conquista, il 21enne si prepara a scrivere nuove pagine nel mondo del basket, portando con sé una ventata di entusiasmo e speranza per il suo futuro. Ma il suo percorso è solo all'inizio e...

Saliou Niang ha centrato il suo obiettivo! Il 21enne di origini senegalesi ma già nel giro della nazionale italiana è stato selezionato al Draft NBA con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Negli ultimi giorni proprio il nome di Niang aveva ricevuto un po’ di interesse e alcuni esperti americani lo avevano dato proprio intorno alle ultime chiamate del secondo giro e così alla fine è stato. Il futuro di Niang sarà comunque in Europa e quasi sicuramente con la maglia della Virtus Bologna. Il 21enne è reduce da un’eccellente stagione a Trento dove ha vinto anche il premio di Most Improved Player (giocatore più migliorato) in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Saliou Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers! L’azzurro resterà in Europa

In questa notizia si parla di: niang - stato - saliou - draft

Translate postDraft NBA: Saliou Niang non è stato scelto al primo giro Vai su X

MERATE - Larea ex Beton Villa, in stato di abbandonato da molti anni, è stata acquistata all'asta da Technoprobe Vai su Facebook

NBA Draft, Saliou Niang scelto alla 58 dai Cleveland Cavaliers; Saliou Niang scelto al secondo giro del Draft NBA 2025 dai Cleveland Cavaliers; Italiani al Draft NBA, chi prima di Saliou Niang: è il 12esimo nella storia.

NBA Draft, Saliou Niang scelto alla 58 dai Cleveland Cavaliers - Le previsioni della vigilia si sono rivelate esatte: l’azzurro Saliou Niang è stato scelto alla fine del secondo giro del Draft NBA, più precisamente alla numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Come scrive sport.sky.it

Saliou Niang, dalla Coppa Italia alla Nba: «Mi rivedo da piccolo e mi dico: ce l’hai fatta» - Selezionato dai Cleveland Cavaliers l'azzurro Saliou Niang esulta: «Quando ho sentito il mio nome, è stata una sensazione unica. Da corriere.it