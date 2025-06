Saliou Niang da Lecco alla Nba | scelto al draft dai Cleveland Cavaliers

Un sogno che diventa realtà: Saliou Niang, talento lecchese, conquista il draft NBA e viene scelto dai Cleveland Cavaliers con la 58ª pick. A soli 21 anni, è il dodicesimo italiano a varcare l’oceano per approdare nella più prestigiosa lega di basket al mondo. Cresciuto nelle cantera italiane e già noto in Nazionale, Niang si prepara a scrivere una nuova pagina della storia del basket italiano. L’avventura sta per cominciare...

Lecco, 27 giugno 2025 – Un italiano torna ad essere selezionato nel draft Nba. Si tratta di Saliou Niang, scelto con la 58ma scelta assoluta dai Cleveland Cavaliers. Il 21enne lecchese è il 12esimo giocatore italiano ad essere scelto nel campionato professionistico statunitense. Niang, già chiamato in Nazionale da coach Pozzecco, è cresciuto nel settore giovanile della Fortitudo Bologna e dell'Aquila Basket prima di tornare a Bologna per una stagione e poi trasferirsi a Trento dove alla Dolomiti Energia negli ultimi due anni ha trovato la sua consacrazione in serie A. Difficilmente si accaserà in Nba, anche se probabilmente si aggregherà ai Cavs per disputare almeno la Summer League, in modo da continuare la sua crescita in Europa.

