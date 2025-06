Salerno furto in casa con chiavi bulgare e orologi rubati | arrestato il terzo uomo in fuga da giorni

A Salerno, il volto di una banda di ladri smascherato: un napoletano coinvolto in un furto con chiavi bulgare e orologi rubati è stato arrestato, chiudendo un lungo periodo di fuga. La sua cattura segna un passo importante nella lotta contro i furti in abitazione, ma rimane ancora un tassello da scoprire in un puzzle di criminalità che minaccia la tranquillità dei cittadini.

Un napoletano è stato arrestato a Salerno per furto aggravato in concorso. L'uomo era parte di un gruppo che rubava in abitazioni.

