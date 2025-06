Salerno arrestato l’ultimo componente della banda dei furti in appartamento

Una brillante operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’ultimo membro della banda dedita ai furti in appartamento a Salerno. La Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, assicurando alla giustizia un uomo napoletano coinvolto in una serie di colpi nella zona di via Donato Somma. Un altro passo verso la sicurezza e il rispetto della legalità nella città.

È finito in manette l’ultimo componente di una banda specializzata nei furti in appartamento che aveva colpito a Salerno, in via Donato Somma. La Squadra Mobile della Questura ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo napoletano, emessa dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

