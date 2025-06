Salernitana Iervolino | Subiti episodi anomali prendendo delle scuse da Gravina Se questo è il suo calcio…

La retrocessione della Salernitana in Serie C ha scosso il mondo del calcio italiano, con il proprietario Danilo Iervolino che non le ha mandate a dire. Dopo la delusione ai playout contro la Sampdoria, Iervolino si √® rivolto al Mattino, denunciando episodi anomali e chiedendo scuse da Gravina, accusato di trincerarsi dietro alibi. √ą un momento di forti polemiche e riflessioni sul futuro del club e dello sport stesso.

Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, ha parlato al Il Mattino dopo la sconfitta contro la Sampdoria ai playout. GRAVINA – «Ha detto che ci si trincera dietro gli alibi: questa è una caduta di stile che mi fa avere un

