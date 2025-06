Salento sorpresa in diretta nella ricevitoria | un giovane vince un milione di euro e scoppia in lacrime

Un’emozione indimenticabile ha travolto Vignacastrisi, nel cuore del Salento: un giovane ha conquistato un milione di euro in diretta, tra lacrime di gioia e incredulità. Quel biglietto vincente, frutto di un colpo di fortuna, cambierà per sempre la sua vita. La scena, trasmessa dalla ricevitoria, ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che a volte il destino riserva sorprese straordinarie. Un vero e proprio sogno che diventa realtà.

Un milione di euro che cambia la vita. La vincita milionaria si è materializzata a Vignacastrisi (Ortelle), in provincia di Lecce, per aver indovinato cinque numeri in una lotteria.

