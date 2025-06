Salento malore per strada | morta una donna mentre tornava nella casa vacanze

Una tranquilla mattina di vacanza si è trasformata in tragedia nel cuore di Torre Lapillo, Lecce. Un'anziana donna di 80 anni, mentre tornava verso la sua casa al mare, ha avuto un improvviso malore in strada e purtroppo non ce l'ha fatta. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia prezioso ogni attimo di vita.

Una donna di 80 anni è morta in mattinata a Torre Lapillo, in provincia di Lecce. L'anziana era per strada, nella centrale Via Gandi, quando ha avuto un malore e poco dopo è morta,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, malore per strada: morta una donna mentre tornava nella casa vacanze

In questa notizia si parla di: morta - malore - strada - donna

Colta da malore sul Sentiero degli Dei: morta 68enne escursionista - Oggi si è verificata una tragica fatalità sul Sentiero degli Dei, dove una turista californiana di 68 anni è morta a causa di un malore improvviso.

Torriglia I parenti non riescono a contattarla, 39enne trovata morta La donna sembra essere stata stroncata da un malore. Il ritrovamento è avvenuto in via Pietra a Torriglia. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura Vai su Facebook

Gaeta: malore in strada, muore una donna; Donna accusa malore e muore in strada; Colta da malore, finisce fuori strada a Presezzo: muore donna di 69 anni.

Roma, donna trovata morta in strada su via Cassia: ipotesi malore. Indaga la polizia - Il Messaggero - Indaga la polizia Il cadavere della donna di 77 anni è stato trovato nei pressi del civico 340 nei pressi di un supermercato ... Secondo ilmessaggero.it

Donna trovata morta in strada vicino a un supermercato: «Forse ha avuto un malore». Indaga la polizia - Leggo.it - Una donna di 77 anni, originaria dell’Ecuador, è stata trovata morta sabato 15 marzo 2025 lungo via Cassia, a Roma, nei pressi di un supermercato. Da leggo.it