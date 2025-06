Salento corpo carbonizzato in un' auto

Un drammatico ritrovamento scuote il Salento: il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all’interno di una Fiat Punto in fiamme lungo la campagna tra Trepuzzi e Surbo. La vittima, ancora irrintracciabile, lascia molte domande senza risposta: si tratta di omicidio, suicidio o incidente? Le indagini dei Carabinieri sono in corso, mentre il mistero avvolge ancora questa tragica vicenda.

14.00 Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. L'auto è intestata a un autista di scuolabus. E l'uomo al momento è irreperibile. NOn è chiaro se si tratti di un omicidio, di un suicidio o di un incidente. Indagamo i Carabinieri.

Il corpo carbonizzato di un uomo trovato in un'auto incendiata: choc nel Salento. Aveva 58 anni, era un autista di scuolabus - Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat Punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi-

