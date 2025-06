Salento corpo carbonizzato di un uomo trovato in un' auto incendiata

Un dramma avvolto dal mistero scuote il cuore del Salento: il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all’interno di una Fiat Punto incendiata, lungo la strada Trepuzzi-Surbo. La scena inquietante solleva numerosi interrogativi e l’intera comunità si stringe nel tentativo di fare luce su questa tragedia. Sul posto sono intervenuti i nostri investigatori, pronti a scoprire la verità dietro questa sconvolgente scoperta.

Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat Punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce, nel Salento. Sul posto ci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, corpo carbonizzato di un uomo trovato in un'auto incendiata

