Salento | cadavere rinvenuto in un’auto Fra Surbo e Trepuzzi

Una tragica scoperta scuote il Salento questa mattina: un cadavere carbonizzato è stato ritrovato all’interno di una Fiat Punto in fiamme tra Surbo e Trepuzzi. La scena, agghiacciante, ha suscitato grande sgomento nella comunità locale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e segnalare il rinvenimento alle autorità. Indagini in corso per chiarire le cause di questa drammatica vicenda e identificare l’uomo coinvolto.

Macabra scoperta questa mattina nel Salento. Il cadavere apparentemente di un uomo è stato ritrovato al posto di guida di una Fiat Punto che stava bruciando nelle campagne che costeggiano la Strada Provinciale 92 che collega Trepuzzi con Surbo. A spegnere le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco che hanno poi accertato la presenza del corpo carbonizzato ed hanno quindi immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono così intervenuti per effettuare le indagini del caso i Carabineri del Nucleo Investigativo ed i colleghi della Scientifica. A loro spetta il compito di dare un’identità ai resti umani presenti nel veicolo che ancora non hanno un nome. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento: cadavere rinvenuto in un’auto Fra Surbo e Trepuzzi

