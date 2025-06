Sale a 100 milioni la cedola per i figli di Berlusconi

La holding di famiglia di Silvio Berlusconi conferma la sua solidità con un dividendo record di 100 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all’anno scorso. Crescita di ricavi, utili in aumento e investimenti strategici segnalano una Fininvest in ottima forma. In un contesto di indebitamento in calo, questa decisione rafforza ancora di più la posizione patrimoniale della famiglia. Una sigla che si distingue per stabilità e prospettive promettenti, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama economico italiano.

Utile di gruppo e ricavi in crescita. Bene gli investimenti con indebitamento in calo. Dividendi di 100 milioni complessivi, quasi il doppio dell’anno scorso, per i cinque figli di Silvio Berlusconi. È una Fininvest in salute quella che approva il bilancio 2024: l’assemblea della holding di famiglia ha infatti deliberato la cedola di 100 milioni, contro i 51 dell’anno scorso e gli identici 100 milioni dell’anno ancora precedente. Dopo la morte del padre, avvenuta poco più di due anni fa, Marina e Pier Silvio Berlusconi controllano quote paritetiche di Fininvest del 26,5%, arrivando così a coagulare circa il 53% dei diritti di voto, mentre Barbara, Eleonora e Luigi detengono in comune in quote paritarie circa il 47% della holding, con i dividendi che saranno divisi su questa base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sale a 100 milioni la cedola per i figli di Berlusconi

