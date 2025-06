Saldi estivi 2025 sempre più romani aspettano gli sconti per rifarsi il guardaroba

I romani sono in fibrillazione: con l’arrivo dei saldi estivi 2025, la città si prepara a rinnovare il guardaroba all’insegna del risparmio. Sempre più consumatori aspettano con ansia gli sconti per acquistare abbigliamento e calzature di tendenza, puntando a fare affari convenienti. Secondo un’indagine di Confcommercio Roma, questa attesa cresce e si conferma un momento imperdibile per chi desidera un look fresco senza svuotare il portafoglio.

Aumentano i romani che aspettano i saldi estivi 2025 per fare shopping. Consumatori che contano sugli sconti per comprare, in particolare, abbigliamento e calzature. È quanto emerge dall'indagine presentata oggi, venerdì 27 giugno, presso l'Hotel Mozart di Roma, realizzata da Confcommercio Roma.

