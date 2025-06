Sabato consiglia | Pio Esposito? Giusto che impari all’Inter Con Lautaro e Thuram…

Sabato, tra analisi e speranze, ha sottolineato l'importanza del percorso di Pio Esposito all’Inter, evidenziando come sia giusto che il giovane centravanti torni a farsi le ossa, imparando dai campioni Lautaro e Thuram. Antonio Sabato, ex calciatore e osservatore attento, ritiene che questo sia il momento opportuno per Pio di dimostrare il suo talento e conquistare il suo spazio. Ora, è fondamentale che sfrutti al massimo questa chance e si faccia valere.

Sabato si è espresso a Tmw Radio, le sue parole su Pio Esposito dell’Inter e sul futuro del giovane centravanti. L’ex calciatore Antonio Sabato ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Le sue parole anche su Pio Esposito dell’ Inter. LE PAROLE – «Lo conosco dalle giovanili, giocava sempre sotto età. Doveva solo fare esperienza ed è giusto che torni e si giochi le sue opportunità. Ora dimostri e impari da Lautaro e Thuram. Quando gioca Pio Esposito, lui è la prima punta e Lautaro gli gira intorno. Con Bonny potrebbe essere un buon quartetto» JUVENTUS – «Tudor deve ricostruire tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabato consiglia: «Pio Esposito? Giusto che impari all’Inter. Con Lautaro e Thuram…»

In questa notizia si parla di: esposito - inter - sabato - consiglia

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

VIDEO - I consigli di Chivu, la prima volta di Pio Esposito e il duello Dumfries-Acuna: il Bordocam di Inter-River Vai su X

Un messaggio quello dell'Inter che ha fatto il giro del mondo per celebrare Pio Esposito. Ma in pochissimi lo hanno capito. ? Vai su Facebook

VIDEO - I consigli di Chivu, la prima volta di Pio Esposito e il duello Dumfries-Acuna: il Bordocam di...; Mandorlini e i consigli per Pio Esposito; Inter-Genoa: probabili formazioni e statistiche.

Pio Esposito supera la prova del 9, l’Inter avanza al Mondiale per club - Alla prima da titolare in nerazzurro il giovane attaccante ha firmato il primo gol nel 2- repubblica.it scrive

Inter, è l’ora di Pio Esposito. Futuro? Ecco quando decideranno Chivu e i dirigenti - Dopo la grande stagione con lo Spezia è tornato all'Inter e vuole rimanerci. Come scrive fcinter1908.it