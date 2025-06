Sabalenka-Gauff a Wimbledon è già spettacolo

L’attesa per Wimbledon si fa sempre più intensa, e le protagoniste di quest’anno non sono solo le grandi sfide sul campo. Aryna Sabalenka e Coco Gauff, due delle più forti al mondo, si sono regalate un momento di leggerezza e divertimento con un balletto sull’erba. Un’immagine che ha conquistato i tifosi, perché il tennis si vive anche così: tra competizione e passione, pronti a scrivere nuove emozioni.

Wimbledon sta per iniziare e si scaldano i motori. Aryna Sabalenka e Coco Gauff oltre che prontissime sembrano essere anche di ottimo umore: la numero 1 e la numero 2 del mondo, infatti, in attesa di sfidarsi durante il torneo, sono state protagoniste di un balletto sull'erba. "Pretty iconic", ha scritto l'account ufficiale di Wimbledon.

In questa notizia si parla di: wimbledon - sabalenka - gauff - spettacolo

