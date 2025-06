Sabadini | Io Rocco Rivera e la chitarra | il mio calcio era musica

Rocco Rivera, ex difensore e vero amante del calcio-musica, narra con entusiasmo le sue avventure tra Milan e Catanzaro. La sua carriera, fatta di corse e gol, si mescola alla passione per la musica, che per lui è come un secondo battito del cuore. Un viaggio emozionante tra campi e note, dove il calcio diventa melodia e ogni partita è una sinfonia da ricordare.

L’ex difensore: "Dal Milan al Catanzaro, quanto mi sono divertito. Io giocavo terzino, stopper, attaccante e correvo, correvo! Sono nato tifoso rossonero, ho segnato cinque gol all’Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabadini: "Io, Rocco, Rivera e la chitarra: il mio calcio era musica"

In questa notizia si parla di: sabadini - rocco - rivera - chitarra

Sabadini: Io, Rocco, Rivera e la chitarra: il mio calcio era musica.

Sabadini: “Allegri è un allenatore di carattere ed è importante” - it ha parlato l'ex rossonero Giuseppe Sabadini il quale ha detto: “Allegri è un allenatore di carattere ed è importante. Segnala ilmilanista.it

Sabadini: “Ai miei tempi l’ingaggio bastava per vivere, ora invece…” - it ha parlato l'ex rossonero Giuseppe Sabadini il quale ha detto: “Se mi rivedo in Theo? ilmilanista.it scrive