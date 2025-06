Russia Putin | Nato ci ha ingannato e nessuno lo dice – Video

Nel cuore di un mondo in rapido cambiamento, le tensioni tra Russia e Occidente si fanno sempre più accese. Putin denuncia un inganno orchestrato dalla NATO e mette in luce come le promesse non mantenute abbiano contribuito a questa crisi globale. Un quadro complesso e delicato che nessuno osa affrontare apertamente. Ma cosa c’è realmente dietro le quinte di questa inquietante strategia? La verità potrebbe sorprenderti.

(Adnkronos) – "La Russia è stata ingannata, ci è stato detto che la Nato non si sarebbe allargata a Eat". Vladimir Putin torna a attaccare la Nato attribuendo all'Occidente la responsabilità per la creazione delle condizioni che hanno portato all'avvio dell''Operazione militare speciale' in Ucraina. "Tutti parlano del 2022 ma nessuno dice come ci siamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

