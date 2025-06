Runner runner ovunque

Runner runner ovunque. "Mr Shelby, you’re meant to be resting." Ma per lui, non esiste riposo, solo gare e sfide quotidiane. La scena iconica tra Thomas Shelby e la sua governante diventa il meme perfetto per gli appassionati di corsa, trasformandosi in un modo divertente per affrontare ogni allenamento domenicale. Perché, alla fine, nella vita come nella corsa, il vero avversario sei sempre tu stesso. Che aspetti? Prendi le scarpe e... partiamo!

Mr Shelby, you’re meant to be resting. I’ve learned something, Frances. There’s no rest for me in this world. Perhaps in the next. Il botta e risposta tra Thomas Shelby e la sua governante, uno dei più apprezzati delle sei stagioni di Peaky Blinders, grazie alla pagina Instagram chefaticalavitadarunner è anche un meme a tema corsa in cui Thomas è un runner pronto all’allenamento della domenica mattina. Uno di tanti meme, pensati per tanti runner, a testimoniare come negli ultimi anni la corsa sia uscita dalla sua nicchia di cultori e appassionati e abbia conquistato sempre più spazio nel mainstream. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

