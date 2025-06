RUN2U 22^ puntata | Luciano Merla e Radici Group una partnership vincente nella corsa in montagna

Benvenuti a Run2U, la serie dedicata alla passione per la corsa in montagna! Nella 22^ puntata, incontriamo Luciano Merla, presidente di Recastello Radici Group, un esempio di eccellenza e innovazione nel mondo dello sport. Scopriremo come una partnership vincente tra tradizione e tecnologia possa spingere atleti e appassionati oltre i loro limiti. Restate con noi per un viaggio tra passione, innovazione e grande spirito competitivo!

#LucianoMerla #RadiciGroup #Running Ospite speciale di questa puntata è Luciano Merla, presidente e figura di riferimento della Recastello Radici Group. Ci racconterà il legame profondo con RadiciGroup, storico sponsor e leader nell’innovazione tessile per lo sport. Seguici per scoprire come tradizione e tecnologia si incontrano nella corsa in montagna. La Recastello Radici Group è un club con una lunga storia, famoso per la sua tecnica eccellente, la passione per il territorio e l’impegno nel far crescere i giovani talenti. La squadra si distingue in tante competizioni nazionali e internazionali, con risultati davvero importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RUN2U 22^ puntata: Luciano Merla e Radici Group una partnership vincente nella corsa in montagna

