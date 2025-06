Rumors Bologna | è febbre alta

Rumors infuocati scuotono Bologna: temperature alle stelle e traffico congestionato attorno a Casteldebole. Non si tratta di A14, ma di un mercato bollente, con voci insistenti su un possibile arrivo di Ciro Immobile e la partenza di Sam Beukema. Se il centrale olandese dovesse optare per Napoli, i rossoblù perderebbero uno dei pilastri fondamentali del loro assetto. Come un anno fa, l’incertezza si fa strada, alimentando speranze e timori...

Temperature altissime e grande traffico, in entrata e uscita. No, non è l'A14, ma la situazione attorno a Casteldebole. Il mercato del Bologna vive ore caldissime tra le voci sempre più insistenti di un Ciro Immobile in arrivo e un Sam Beukema in partenza. Se davvero il difensore olandese dovesse scegliere un posto al sole di Napoli, i rossoblù perderebbero uno dei pilastri dello Squadrone della Champions e della Coppa Italia. Come un anno fa, quando se ne andava Calafiori, uno di quei predestinati con il destino stampato in fronte. Beukema, invece, no: lui e il Bologna sembravano vivere in simbiosi, sono diventati grandi insieme, uno grazie all'altro e viceversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it