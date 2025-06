Ruggeri firma imminente

Un capitolo emozionante si apre nel calcio italiano: Matteo Ruggeri sta per lasciare l'Atalanta e approdare all'Atletico Madrid! Con un affare da 17 milioni di euro più variabili, il giovane talento si appresta a vivere le prossime cinque stagioni nel cuore della Liga. La firma ufficiale è ormai imminente, segnando una svolta nella sua carriera e rafforzando il legame tra Italia e Spagna nel mondo del calcio. Restate sintonizzati per gli sviluppi!

2025-06-27 08:44:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Matteo Ruggeri si sta avvicinando ad essere un giocatore del Atletico. Il lato sinistro dell'Atalanta Sarà rojiblanco Mentre I progressi sono fatti negli ultimi frange (Esame medico, firma del contratto .) di un accordo che ti porterà a giocare il metropolita Le prossime cinque stagioni. L'importo dell'operazione, 17 milioni di euro più 2 in variabili, Trasformerà italiano nel nuovo "3" dei Rojiblancos.

