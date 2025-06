Rugby Quesada | Abbiamo mostrato la differenza Italia e Namibia | non era scontato

Rugby Quesada: nel tour estivo dell’Italrugby, l’Italia ha dimostrato grande determinazione, superando la Namibia con un netto 73-6 all’Hage Geingob Stadium di Windhoek. Un match mai in discussione, anche se il primo quarto ha mostrato alcune lacune. Le parole di coach Gonzalo Quesada chiudono questa vittoria: “Credo che sia stata una bella prova della squadra…” Un inizio promettente per questa avventura internazionale.

Si è conclusa con la netta vittoria per 73-6 la prima partita del tour estivo dell’Italrugby all’Hage Geingob Stadium di Windhoek contro la Namibia. Un match mai in discussione, nonostante un primo quarto di partita dove gli azzurri hanno forse concesso troppo a un’avversaria palesemente non allo stesso livello. Ecco le parole di coach Gonzalo Quesada a fine partita: ”Credo che è stata una bella partita della squadra. Prima della partita non ho esagerato dicendo che poteva essere pericolosa, sono stati i ragazzi che hanno lavorato bene per essere efficaci. Siamo stati bravi nei drive, nella mischia. 🔗 Leggi su Oasport.it