Rugby Namibia-Italia | streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Test Match

Oggi pomeriggio alle 15, il test match tra Namibia e Italia si svolge all'”Hage Geingob Rugby Stadium” di Windhoek: un'occasione imperdibile per gli appassionati di rugby. Scopri come seguire la partita in streaming gratis e in diretta TV in chiaro, senza perdere neanche un istante di questa emozionante sfida tra le due nazionali. Continua a leggere per tutte le info su come non perderti l’evento!

Oggi pomeriggio alle ore 15, all'”Hage Geingob Rugby Stadium” di Windhoek (Namibia) si disputerà il test match estivo tra i padroni di casa della Namibia e l’Italia del capo allenatore Gonzalo Quesada, che dopo aver ottenuto il quinto posto al “Sei Nazioni“, vorrà cercare sia oggi che nelle prossime due settimane quando affronterà il Sud Africa, . Potrebbe interessarti:. A casa tutti bene, streaming gratis Netflix e diretta tv Amazon Prime o Sky? Dove vedere serie tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: namibia - rugby - italia - test

Il vento nuovo dell'Africa del rugby: Namibia, occhio a Zimbabwe, Kenya e Algeria - Il vento nuovo del rugby africano sta soffiando forte: Namibia, Zimbabwe, Kenya e Algeria si affacciano con determinazione sulla scena internazionale.

Sono 9 i #Leoni convocati dalla Federazione Italiana Rugby per il test di venerdì contro la Namibia ? Per tutte le info https://shorturl.at/FHzYV #BenettonRugby #WeAreLions Vai su Facebook

#ITAvNAB La Namibia perde il suo head coach a pochi giorni dal Test Match con l'Italia #RugbyItaly Vai su X

Inizia il tour estivo dell'Italrugby, oggi la sfida in Namibia live su Sky; Test Match Estivi: la formazione dell’Italia che sfida la Namibia; LIVE! Namibia-Italia: alle 15.00 primo impegno per gli azzurri del rugby nel Tour estivo.

Rugby, tour africano per gli Azzurri e Mondiale Under 20 in Italia - La tournée della Nazionale maggiore prevede tre test match: uno oggi con la Namibia e due in casa del Sudafrica campione del mondo ... Riporta ilsole24ore.com

Rugby, Quesada sperimenta un'Italia giovane nel primo test match estivo contro la Namibia. "Noi favoriti, ma sarà dura" - 700 metri di Windhoek, in Namibia, e prime sorprese: Nicotera capitano, Da Re all'apertura, Odogwu e Marin titolari dopo anni ... Scrive sport.virgilio.it