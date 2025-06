Rugby l’Italia non fatica ad avere la meglio sulla Namibia

Il rugby italiano si conferma in grande forma, dominando la Namibia all’Hage Geingob Stadium di Windhoek. Con una prestazione convincente e un’energia travolgente, gli azzurri dimostrano di essere pronti ad affrontare le sfide future, tra cui i prestigiosi incontri contro il Sudafrica. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della Nazionale, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide internazionali.

Si è appena conclusa all’Hage Geingob Stadium di Windhoek la sfida tra la Namibia e l’Italia, primo test match degli azzurri in questa estate ovale. Una prima sfida contro una formazione al 25° posto nel ranking mondiale, antipasto prima della doppia partita contro i campioni del mondo del Sudafrica. Parte subito in attacco l’Italia, forza il tenuto nei 22 i namibiani, va in touche e dalla seguente maul arriva la meta di punizione e azzurri che vanno sullo 0-7 e cartellino giallo per Van der Westhuizen. Italia che, però, perde durante l’azione Marco Riccioni, obbligato a uscire in barella. Al 6’ fallo azzurro e sulla piazzola va Swanepoel per il 3-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, l’Italia non fatica ad avere la meglio sulla Namibia

