Rugby Italia vince in Namibia 73-6 nel nel primo test match estivo

L’Italia di rugby apre con una vittoria schiacciante il suo summer tour, battendo la Namibia 73-6 a Windhoek nel primo test match. Una prestazione convincente e senza appello, che mette in luce il grande spirito azzurro e la determinazione della squadra. I nostri azzurri sono già pronti a sfidare il Sudafrica nelle prossime sfide. Segui le nostre dirette e contenuti su Sportface Tv per non perdere neanche un istante di questa emozionante avventura.

Vittoria netta per l'Italia di rugby contro la Namibia, sconfitta dagli azzurri 73-6 nel primo test match del summer tour. Buona la prima per l'Italia, che a Windhoek batte 73-6 la Namibia nel primo test del suo tour estivo. Gli Azzurri, che sfideranno poi il Sudafrica il 5 e il 12 luglio, vengono fuori già dopo la prima mezz'ora in una partita mai in discussione.

Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica - L’estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un’attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa.

Noi di #VittoriaAssicurazioni siamo prontissimi ?per il nuovo Summer Tour! E non vediamo l’ora ?di sostenere gli Azzurri nel primo dei tre Test Match venerdì 27 giugno. Siete pronti a tifare l’Italia ?nella sfida contro la Namibia? #ChiProteggeSeStessoPro Vai su Facebook

Buona la prima per l’ #Italrugby, che a Windhoek batte 73-6 la Namibia nel primo test del suo tour estivo. Gli #Azzurri, che sfideranno poi il Sudafrica il 5 e il 12 luglio, vengono fuori già dopo la prima mezz’ora in una partita mai in discussione Vai su X

Test match - LIVE! Namibia-Italia: primo impegno per gli azzurri nel Tour estivo, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, mete - Torna il grande rugby con il primo match dell'Italia del rugby nel tour estivo, che si gioca venerdì 27 giugno alle ore 15 all’Hage Geingob Rugby Stadiu ... Scrive eurosport.it