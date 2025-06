Rubano prodotti in farmacia immortalati dalle telecamere | Riportateli o faremo denuncia

Ragione di allarme e richiesta di giustizia, le immagini catturate dalle telecamere mostrano i responsabili di un furto avvenuto questa mattina in una farmacia di Poggiofranco. Un messaggio forte e diretto: "Riportate i prodotti o faremo denuncia". La comunità , scioccata dall’accaduto, si mobilita sui social per fare luce sull’accaduto e sostenere il rispetto delle norme. La vicenda invita alla responsabilità e al rispetto della legalità .

In questa notizia si parla di: prodotti - farmacia - telecamere - rubano

