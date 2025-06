Rubano capi d’abbigliamento per 4mila euro da un’auto parcheggiata | scoperta coppia

Una giornata di shopping si è trasformata in un incubo per una donna di Concesio, quando, tornando alla sua auto parcheggiata a Desenzano sul Garda, ha scoperto che ignoti ladri avevano forzato il veicolo e portato via capi d’abbigliamento e accessori per circa 4.000 euro. Un furto che scuote la tranquillità della vittima, lasciandola con un senso di insicurezza e la speranza che le forze dell’ordine possano presto fare luce su questo episodio.

Mantova – Una 36nne di Concesio (Brescia), lo scorso 7 giugno, aveva parcheggiato la propria autovettura presso la zona di sosta veicoli nei pressi del casello autostradale di Desenzano sul Garda. Quando era ritornata a riprendere la propria autovettura, la signora ha scoperto che ignoti avevano forzato la portiera del veicolo, portandosi via alcuni capi di abbigliamento ed accessori personali per un valore di 4mila euro circa. Alla vittima era rimasto solo da sporgere denuncia presso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. I Carabinieri, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e dopo aver svolto le indagini del caso, hanno chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica un decreto di perquisizione, eseguito a Lonato del Garda presso l'abitazione di una coppia.

