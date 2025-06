Ruba un' auto provoca un incidente e scappa | 19enne trovato in 24 ore

Una notte di caos e velocità, un giovane di appena 19 anni ruba un'auto, provoca un incidente e poi scompare nel nulla. Ma la prontezza della polizia locale della Spezia ha fatto sì che, in meno di 24 ore, il ragazzo fosse individuato e denunciato. La rapidità delle indagini ha evitato che la sua fuga si prolungasse, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia.

La Spezia, 27 giugno 2025 – Ruba un'auto a Lerici e provoca un incidente in centro a Spezia: la polizia locale lo individua e lo denuncia in meno di 24 ore. Nella mattinata di martedì è stato denunciato dal proprietario, il furto di una Ford regolarmente parcheggiata nel territorio del Comune di Lerici. Il giorno successivo, nel centro storico della Spezia, una pattuglia della Sezione Infortunistica della polizia locale è intervenuta in via Da Passano per un incidente provocato da un veicolo in transito contromano, che ha urtato tre auto in sosta prima di essere abbandonato al centro della carreggiata dal conducente, poi fuggito a piedi.