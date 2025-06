Ruba auto a Monreale e si schianta su tre mezzi a Palermo

Una notte di caos a Palermo: un uomo ruba un’auto a Monreale, ma il suo tentativo fallisce clamorosamente. Perde il controllo e si schianta su tre veicoli parcheggiati in Corso Finocchiato Aprile, svegliando i residenti. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando quanto le azioni irresponsabili possano avere conseguenze imprevedibili e pericolose. La vicenda lascia aperti vari interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione dei furti in città.

Ruba un'auto a Monreale ma perde il controllo e si schianta su tre mezzi parcheggiati a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile. È avvenuto stanotte, intorno alle 4. I residenti della via palermitana sono stati svegliati dal forte rumore dell'impatto: una Lancia Ypsilon è finita su una Fiat Panda, coinvolgendo anche una Renault 4 e una .

