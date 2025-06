RTL si prende Sky MFE in soccorso di ProSieben | nuova sfida per la TV tedesca

Nel panorama televisivo tedesco, un nuovo capitolo si apre con RTL che acquisisce Sky Deutschland, sfidando le ambizioni di ProSiebenSat.1 e rivoluzionando l’orizzonte dell’intrattenimento nazionale. Questa strategia non segna la fine di un sogno per il gruppo bavarese, ma potrebbe rappresentare l’inizio di una rinascita, puntando su abbonamenti, sport e contenuti premium. La gara è aperta: chi saprà dominare il futuro della TV in Germania?

Il grande risiko della televisione tedesca cambia volto: RTL si compra Sky Deutschland e archivia l’idea di un’unica maxi-TV nazionale che ProSiebenSat.1 inseguiva da anni. Ma se qualcuno pensa che per il gruppo bavarese sia la fine di un sogno, si sbaglia di grosso: questa mossa potrebbe diventare l’occasione giusta per tornare a fare quello che sa fare meglio. Con Sky, RTL punta tutto sugli abbonamenti: sport, diritti premium, piattaforme streaming per tenere testa ai giganti americani come Netflix, Prime Video e Disney+. Ma mentre RTL sposta il peso sul pay, si libera spazio sul fronte della TV gratuita, che in Germania resta ancora una roccaforte: milioni di spettatori, pubblicitĂ stabile, format locali e intrattenimento popolare che parla la lingua di chi guarda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - RTL si prende Sky, MFE in soccorso di ProSieben: nuova sfida per la TV tedesca

In questa notizia si parla di: tedesca - prende - soccorso - prosieben

RTL si prende Sky, MFE in soccorso di ProSieben: nuova sfida per la TV tedesca | .it; Crisi: disoccupati compiono furti di rame nel grossetano, 2 arresti | .it.

La tedesca Prosieben taglia oltre 400 posti di lavoro - MSN - Mediaset già primo azionista ha lanciato un'Opa al minimo di legge, taglierà 430 posti di lavoro a tempo pieno. Scrive msn.com

La tedesca Prosieben taglia oltre 400 posti di lavoro - Mediaset già primo azionista ha lanciato un’Opa al minimo di legge, taglierà 430 posti di lavoro a tempo pieno. Riporta ilsole24ore.com