rtl group acquista sky deutschland

RTL Group si prepara a una mossa strategica che rivoluzionerà il panorama dell'intrattenimento europeo: l'acquisizione di Sky Deutschland. Con questa operazione, il gruppo rafforza la propria presenza in Germania, Austria, Svizzera e oltre, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione. Dopo aver ottenuto l’approvazione del consiglio, ora l’accordo attende il via libera delle autorità, promettendo un futuro ricco di opportunità senza oneri finanziari iniziali.

Rtl Group ha annunciato la firma di un'intesa per l'acquisizione di Sky Deutschland, attiva in Germania, Austria e Svizzera, includendo anche i rapporti con i clienti in Lussemburgo, Liechtenstein e Alto Adige. L'operazione, già approvata dal consiglio di amministrazione del gruppo, dovrà ora ottenere il via libera delle autorità competenti. L'accordo, che non comporta né liquidità né indebitamento, prevede un esborso iniziale di 150 milioni di euro, a cui si aggiunge una componente variabile legata alla performance azionaria, con un tetto massimo di 70 euro per azione, pari a un valore complessivo di 377 milioni di euro.