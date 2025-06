RTL conquista Sky ProSieben riparte con MFE | rivoluzione nel panorama TV tedesco

L’industria televisiva tedesca sta vivendo una rivoluzione senza precedenti: RTL conquista Sky Deutschland, segnando una svolta decisiva nel panorama mediatico. Con questa mossa, RTL e Bertelsmann puntano forte su abbonamenti, contenuti sportivi premium e piattaforme streaming, sfidando i giganti tradizionali e rivoluzionando il modo di guardare la TV in Germania. È l’inizio di una nuova era, dove innovazione e strategia si fondono per plasmare il futuro dell’entertainment.

La televisione tedesca è al centro di una trasformazione storica: RTL Group ha ufficializzato l'acquisizione di Sky Deutschland, mettendo così da parte il progetto, a lungo sostenuto da ProSiebenSat.1, di creare una grande emittente nazionale unificata. RTL, con il supporto di Bertelsmann, vira verso una strategia chiara: puntare sull'abbonamento, sui contenuti sportivi premium e sulle piattaforme streaming, entrando in competizione diretta con i giganti internazionali come Netflix, Prime Video e Disney+. RTL punta sul pay, ProSieben torna all'editoria. Con l'ingresso di Sky nel proprio perimetro, RTL sposta l'attenzione verso il modello pay TV, lasciando di fatto più spazio sulla televisione in chiaro.

