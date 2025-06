Rozzano capitale della cultura | La candidatura un atto di fiducia

Rozzano, tradizionalmente vista come una periferia dell’area metropolitana milanese, si lancia con entusiasmo nella corsa a diventare Capitale italiana della cultura 2028. Un atto di fiducia nel proprio patrimonio e nelle potenzialità, che può trasformare l’immagine del Comune e rafforzare il senso di comunità. Questa candidatura rappresenta un sogno ambizioso, capace di aprire nuove prospettive e valorizzare le eccellenze locali, dimostrando che anche i luoghi meno evidenti possono emergere con forza sulla scena culturale nazionale.

Il Comune di Rozzano ha ufficialmente avviato il percorso di candidatura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Una iniziativa annunciata solo pochi giorni fa dal sindaco Mattia Ferretti durante la prima seduta del consiglio comunale e già concretizzata, che lascia perplessa l’opposizione. Per Rozzano, storicamente considerata una zona periferica dell’area metropolitana milanese, la partecipazione al bando rappresenta un’occasione unica per progettare una visione condivisa e ambiziosa di futuro, fondata sull’identità culturale del territorio e sulla forza delle sue risorse sociali e umane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it